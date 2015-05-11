宝钢及Aurizon将澳洲铁矿石项目推迟18-24个月

路透墨尔本5月11日 - 澳洲铁路业者Aurizon HoldingsAJZ.AX表示，鉴于铁矿石价格疲弱，中国宝钢资源及其合作伙伴已将拖延许久的澳洲铁矿石项目发展计划，至少再推迟18个月。

宝钢和Aurizon去年以14亿澳元(11亿美元)收购Aquila Resources，取得West Pilbara铁矿石项目的控制权。当时提出收购时，铁矿石价格较目前高出约75%。

当时两家公司表示，计划削减约74亿澳元的矿场、铁路及港口建设成本，且将在2016年初对该项目投资做出最终决定，以便在2017或2018年开始生产铁矿石。

“Aurizon和该矿的参与者留意到，自从2014年完成Aquila Resources收购以来，铁矿石市场价格出现剧烈波动，”Aurizon周一在给澳洲证交所的声明中表示。

Aurizon表示，包括韩国钢铁巨擘浦项钢铁(005490.KS)及大宗商品投资者AMCI在内的合作伙伴，目前考虑在2016年底作出最后的投资决定，因铁矿石价格低迷，它们打算进一步削减项目成本。

瑞银大宗商品分析师Daniel Morgan称，“这是最近的趋势，目前市场供应过剩相当严重。”

Aurizon发言人Mark Hairsine表示，现在预计最早将在2019或2020年开始投产。

“项目各方在观察市场情况和项目性质同时，就如何以合理方式推进项目进展作出了一些决定，”他说。

瑞银分析师Morgan称，基于瑞银的计算模型，目前市场并不需要该矿年产3,000万吨的铁矿石，以目前铁矿石价格而言 ，这一项目的经济效益“令人担忧”。

Aurizon拒绝透露该项目的最新成本预估，但Hairsine称，成本当然与该公司去年7月所说相符，当时该公司预计能把高达46亿澳元的港口和铁路建设成本削减约40%。

Morgan称，尽管铁矿石价格低迷对宝钢及浦项钢铁有利，但继续推动West Pilbara铁矿石项目才是合理的，因为如果某家大型铁矿石生产商停止向市场供应以提高价格，这个项目就会显现作用。

他称，“保有这一选项，就会使大型铁矿石生产商守信用。”(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 郑茵)

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