宝钢股份欲推动旗下电商平台引资并上市--报载

（重发）今年改革重点扎实有效去产能 因城因地因层施策去库存--发改委
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透上海5月5日 -据中国证券报周一报导，宝钢股份(600019.SS)高层人士表示，公司股价持续低迷，未能反映实际经营业绩及发展预期。公司将整合旗下电商业务，进一步分散股权结构引进其他投资者，推动电商平台上市。
宝钢股份董事长何文波在近日召开的股东会上指出，未来将实行围绕钢铁主业、聚焦电商和IT业务的“一体两翼”经营方针。公司早就涉足钢铁电子商务，并拿到了国内第一张工业领域的互联网支付牌照，加上遍布全国的供应链服务网络，能为网上钢铁产品交易相关业务带来竞争优势。
报导指出，宝钢股份将持续扩大上海钢铁交易中心平台的交易规模，力争实现交易量达到320万吨，加快与银行开展实质性动产权属质押融资业务，打造“虚实结合”的电商生态圈。目前宝钢股份电子商务包括上海钢铁交易中心、东方钢铁、东方付通、化工宝等单元，去年电子商务分部营业收入为35.06亿元人民币。
公司公告显示，今年一季度，东方付通在线支付结算量逼近50亿元，同比增长360%。此外，东方付通正积极向证监会申请基金销售支付牌照，近期有望对接华宝系货币基金等理财产品，推出企业版余额宝。
由阿里巴巴集团旗下支付宝推出的闲钱理财产品--余额宝，因其便利性和较活期明显高企的收益，吸引大量居民闲散资金投资，其规模已超过5,000亿元。
宝钢股份今年一季度销售商品坯材553.6万吨，实现营业总收入468.45亿元、利润总额21.20亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。
路透香港4月28日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油周四公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。