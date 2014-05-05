宝钢股份欲推动旗下电商平台引资并上市--报载

宝钢股份董事长何文波在近日召开的股东会上指出，未来将实行围绕钢铁主业、聚焦电商和IT业务的“一体两翼”经营方针。公司早就涉足钢铁电子商务，并拿到了国内第一张工业领域的互联网支付牌照，加上遍布全国的供应链服务网络，能为网上钢铁产品交易相关业务带来竞争优势。