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中国财经 | 2014年 5月 5日 星期一 08:54 BJT

宝钢股份欲推动旗下电商平台引资并上市--报载

路透上海5月5日 -据中国证券报周一报导，宝钢股份(600019.SS)高层人士表示，公司股价持续低迷，未能反映实际经营业绩及发展预期。公司将整合旗下电商业务，进一步分散股权结构引进其他投资者，推动电商平台上市。

宝钢股份董事长何文波在近日召开的股东会上指出，未来将实行围绕钢铁主业、聚焦电商和IT业务的“一体两翼”经营方针。公司早就涉足钢铁电子商务，并拿到了国内第一张工业领域的互联网支付牌照，加上遍布全国的供应链服务网络，能为网上钢铁产品交易相关业务带来竞争优势。

报导指出，宝钢股份将持续扩大上海钢铁交易中心平台的交易规模，力争实现交易量达到320万吨，加快与银行开展实质性动产权属质押融资业务，打造“虚实结合”的电商生态圈。目前宝钢股份电子商务包括上海钢铁交易中心、东方钢铁、东方付通、化工宝等单元，去年电子商务分部营业收入为35.06亿元人民币。

公司公告显示，今年一季度，东方付通在线支付结算量逼近50亿元，同比增长360%。此外，东方付通正积极向证监会申请基金销售支付牌照，近期有望对接华宝系货币基金等理财产品，推出企业版余额宝。

由阿里巴巴集团旗下支付宝推出的闲钱理财产品--余额宝，因其便利性和较活期明显高企的收益，吸引大量居民闲散资金投资，其规模已超过5,000亿元。

宝钢股份今年一季度销售商品坯材553.6万吨，实现营业总收入468.45亿元、利润总额21.20亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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