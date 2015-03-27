宝钢股份今年无并购钢企意向 “一带一路”计划有助提振需求

路透上海3月27日 - 在中国工信部提出未来钢铁业要组建数家大型钢企后，中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周五表示，钢铁业并购重组的机遇已来临，不过今年宝钢还没有主动并购其他钢铁公司的计划。

宝钢股份董事会秘书兼财务总监朱可炳在网上业绩会上指出，中国正在推进的“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）计划有助于提振国内钢铁产品需求，有利于中国钢铁行业环境的改善，宝钢股份的业绩也会得到提升。

他指出，国家政策是鼓励宝钢参与钢铁行业兼并重组，提高产业集中度，优化产业结构，这无疑对于宝钢股份业绩提升有积极的作用；而且钢铁行业现在面临全行业微利经营，甚至多家大中型钢铁企业面临亏损，与前几年行业尚有增长和盈利空间不同，现在钢铁企业参与兼并重组的动力足了。

他称，宝钢股份利用国家产业政策的支持，在中国钢铁行业进入到成熟阶段后，并购重组的历史性机遇已经出现。至于怎样并购重组，选择什么样的对象并购，还需要公司做进一步深入细致的调查研究。

“宝钢在一直在关注行业发展的变化，会根据变化作出适时战略选择和调整。2015年公司并没有主动进行收购兼并其他钢铁公司的计划。”他指出。

中国工业和信息化部稍早表示，未来10年将加快兼并重组步伐，力争到2025年，前10家钢铁企业粗钢产量占全国比重不低于60%，并形成三到五家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁集团。

对于未来国内钢铁产业的前景，朱可炳认为，随着中国经济结构转型升级、工业化接近完成、投资增速放缓等因素的影响，中国钢铁需求已经进入到峰值的弧顶区域，但是由于中国区域辽阔，各地发展不平衡，存在产业梯度转移因素，此外产业升级，以及钢铁间接出口如“一带一路”带来设备出口等，使得中国钢铁需求峰值区还会持续若干年。

他进一步解释称，未来十年国家“一带一路”战略下，首先是中国企业到发展中国家搞基础设施建设，将带动中国资金、技术和设备出口，高铁、电力等下游行业出口，将间接带动硅钢、钢管等碳钢板材出口，这将有利于宝钢股份电工钢的销售。

他表示，在基础设施建成以后，中国制造业企业可以利用当地优势资源，到这些国家搞工业园区，在国外再造一个中国制造业，输出国内过剩的产能，包括钢铁产能，这就为国内过剩产业腾出了产业升级的空间，宝钢股份在国内钢铁市场上面临产能过身的矛盾会得到缓解。

宝钢股份周四晚间公布年报，去年公司实现净利润57.92亿元人民币，同比下跌0.45%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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