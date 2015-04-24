宝钢一季度净利增长2.5% 同期国内钢铁业重陷亏损境地

路透上海4月24日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周五公布一季报，一季度公司实现净利15.47亿元人民币，同比增长2.46%。同期国内钢铁业因需求低迷及环保等约束成本上升，钢铁行业重陷亏损境地。

今年前三个月，宝钢实现营收413.86亿元，同比下降11.47%；每股收益0.09元。季报指出，面对不利的经营环境，公司持续强化购销协同，加大客户服务与技术创新，优化产销模式，紮实推进降本增效工作，加快两翼领域发展，确保一季度较好地完成经营目标。

一季度宝钢完成铁产量536.2万吨，钢产量556.9万吨，商品坯材销量523.9万吨。

季报指出，今年一季度，国内钢材需求持续低迷，原料成本对钢价的支撑力度因矿价大幅下跌而趋弱，同期国内钢铁生产仍然保持较高水平，尽管出口规模有所上升，但整体供需矛盾未有改观。

宝钢周四收报8.79元，过去一个月累计上涨25.9%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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