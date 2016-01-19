宝钢股份去年实现净利9.61亿元 同比大降83.4%--业绩快报

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月19日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二发布业绩快报，2015年实现净利润9.61亿元人民币，同比大降83.4%，受钢价创20多年来新低以及汇兑损失等拖累。
业绩快报并显示，宝钢股份去年实现营业总收入1,641.29亿元，同比下滑12.6%，每股收益降至0.06元。
宝钢股份去年前三季度还累计实现22.54亿元的净利润，不过第三季单季却转为亏损9.20亿元。以此推算，公司去年四季度的亏损近13亿元。
该公司指出，2015年，钢铁行业供给侧结构性矛盾进一步凸显，中钢协国内钢材综合价格指数创20余年来新低，同比跌幅27.3%。由于钢材价格下跌远超同期矿石等原料价格下降对效益的支撑，加之汇兑损失增加等非经营性因素的影响，公司盈利水平同比大幅下滑。
宝钢股份周二收报6.02元，升3.08%，过去一个月累计上涨5.8%。（完）
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(发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)