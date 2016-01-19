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中国财经 | 2016年 1月 19日 星期二 16:53 BJT

宝钢股份去年实现净利9.61亿元 同比大降83.4%--业绩快报

路透上海1月19日 - 中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二发布业绩快报，2015年实现净利润9.61亿元人民币，同比大降83.4%，受钢价创20多年来新低以及汇兑损失等拖累。

业绩快报并显示，宝钢股份去年实现营业总收入1,641.29亿元，同比下滑12.6%，每股收益降至0.06元。

宝钢股份去年前三季度还累计实现22.54亿元的净利润，不过第三季单季却转为亏损9.20亿元。以此推算，公司去年四季度的亏损近13亿元。

该公司指出，2015年，钢铁行业供给侧结构性矛盾进一步凸显，中钢协国内钢材综合价格指数创20余年来新低，同比跌幅27.3%。由于钢材价格下跌远超同期矿石等原料价格下降对效益的支撑，加之汇兑损失增加等非经营性因素的影响，公司盈利水平同比大幅下滑。

宝钢股份周二收报6.02元，升3.08%，过去一个月累计上涨5.8%。（完）

参看公告细节，请点选上海证券交易所网站 here

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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