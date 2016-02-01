宝钢集团旗下八一钢铁和韶钢松山连续停牌 或与重组相关

路透上海2月1日 - 中国钢铁业的持续不景气正迫使钢企推动资产重组。中国最大钢企之一的宝钢集团旗下八一钢铁(600581.SS)和韶钢松山(000717.SZ)近日均公告，自周一起连续停牌，理由就是宝钢集团正筹划与公司相关的重大事项，八一钢铁确定将涉及资产重组计划。

八一钢铁称，宝钢集团正筹划与公司相关的重大资产重组。鉴于重组事项在进一步论证中，存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，公司计划自周一起停牌不超过一个月。

而韶钢松山表示，宝钢集团正筹划涉及上市公司的重大事项，公司申请股票自周一起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。

受国内钢铁业整体不景气影响，宝钢集团这两家子公司近年来业绩疲弱，例如八一钢铁已预告去年亏损；将因公司连续两年亏损及最近一年净资产为负，而被实施退市风险警示。

八一钢铁和韶钢松山上周五分别收报6.06元和4.4元。（完）