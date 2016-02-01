宝钢集团旗下八一钢铁和韶钢松山连续停牌 或与重组相关

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透上海2月1日 - 中国钢铁业的持续不景气正迫使钢企推动资产重组。中国最大钢企之一的宝钢集团旗下八一钢铁(600581.SS)和韶钢松山(000717.SZ)近日均公告，自周一起连续停牌，理由就是宝钢集团正筹划与公司相关的重大事项，八一钢铁确定将涉及资产重组计划。
八一钢铁称，宝钢集团正筹划与公司相关的重大资产重组。鉴于重组事项在进一步论证中，存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，公司计划自周一起停牌不超过一个月。
而韶钢松山表示，宝钢集团正筹划涉及上市公司的重大事项，公司申请股票自周一起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。
受国内钢铁业整体不景气影响，宝钢集团这两家子公司近年来业绩疲弱，例如八一钢铁已预告去年亏损；将因公司连续两年亏损及最近一年净资产为负，而被实施退市风险警示。
八一钢铁和韶钢松山上周五分别收报6.06元和4.4元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。