宝钢集团与武钢集团筹划战略重组 公司股票自27日起停牌

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月26日 - 中国最大钢铁公司之一--中国宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)及武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)周日分别公告称，宝钢集团与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜；因该事项可能涉及公司的重大资产重组，公司股票自6月27日起停牌。
宝钢股份与武钢股份在上海证券交易发布的停牌公告称，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准；停牌期间，公司将确定相关方案，并于五个交易日后公告相关事项的进展情况。
中国宝钢集团总经理陈德荣此前在第九届中国国际钢铁大会上表示，中国钢铁业新一轮兼并重组的时间窗口已经打开，未来通过处理僵尸企业，国有股减持以及国有钢企的混合所有制等方式，中国钢铁行业的国有资本比重将进一步下降。
宝钢股份发布的2015年报显示，2015年实现净利润10.13亿元人民币，同比大降82.51%，因行业供求矛盾加剧、钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响等。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。