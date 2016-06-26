宝钢集团与武钢集团筹划战略重组 公司股票自27日起停牌

路透北京6月26日 - 中国最大钢铁公司之一--中国宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)及武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)周日分别公告称，宝钢集团与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜；因该事项可能涉及公司的重大资产重组，公司股票自6月27日起停牌。

宝钢股份与武钢股份在上海证券交易发布的停牌公告称，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准；停牌期间，公司将确定相关方案，并于五个交易日后公告相关事项的进展情况。

中国宝钢集团总经理陈德荣此前在第九届中国国际钢铁大会上表示，中国钢铁业新一轮兼并重组的时间窗口已经打开，未来通过处理僵尸企业，国有股减持以及国有钢企的混合所有制等方式，中国钢铁行业的国有资本比重将进一步下降。

宝钢股份发布的2015年报显示，2015年实现净利润10.13亿元人民币，同比大降82.51%，因行业供求矛盾加剧、钢价下跌对销售收入的影响远超同期原料价格下跌对成本的影响等。（完）