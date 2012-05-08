宝钢考虑对外转移上海钢铁产能

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京5月8日电---中国最大钢铁企业之一的宝钢集团有限公司董事长徐乐江周二表示,正在考虑对外转移其于上海的钢铁产能.
"首钢的现在就是宝钢的未来,"他在一行业会议间隙指出,目前社会和民间对环境的要求越来越敏感,并强调此举是"转移产能"并非"淘汰产能".
正由北京搬迁至河北曹妃甸的首钢集团,2010年底已实现北京地区钢产能全部停产.
徐乐江并表示,宝钢有望在年内开工湛江项目.
宝钢集团的千万吨级湛江项目已酝酿多年,集团计划以全资方式投资建设宝钢湛江钢铁有限公司.集团旗下宝钢股份(600019.SS: 行情)此前曾表示,上市公司打算在未来合适的时候收购由宝钢集团运作的湛江项目.(完)
--发稿 李文科; 撰写 邵晓忆; 审校 张喜良
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