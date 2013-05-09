宝钢9个月来首次下调主要钢材售价

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透上海5月9日 - 中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周四宣布,下调主要钢材产品6月份售价，其中热轧和冷轧分别在5月基础上每吨下调180元人民币和150元，这是宝钢9个月来首次下调主要钢材售价。
据东方钢铁在线网站刊登的宝钢通知，6月份宝钢酸洗产品下调100元/吨，镀铝锌和无取向电工钢均下调150元/吨。而热镀锌和取向电工钢保持售价不变。(完)
欲了解详情，可点选东方钢铁在线网站（here）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。