宝钢股份高层称短期钢价不具备大涨或大跌的动能

路透上海4月29日 - 近期国内螺纹钢期货市场交投活跃，价格大涨。中国最大钢企之一的宝钢股份(600019.SS)高层周五表示，近期国内钢厂复产力度加大，市场供需平衡错位正在恢复过程中，短期内钢材市场不具备大涨或大跌的动能。

公司财务总监朱可炳在网上业绩说明会上表示，去年四季度以来，由于前期减产幅度较大、库存低位以及经济企稳需求回升，钢材市场价格大幅度回升，目前价格已经处于高位。

他说，当前的高钢价、短期高利润正在驱使部分已经停产的钢厂加快复产，客观上会延缓行业产能削减进程。但随着复产企业的增加，市场资源供应量的增加，国家对房地产、期货市场投机行为的监控加强，钢价也会随之回调。加之国家削减过剩产能的环保、技术、安全等标准并没有放松，且日趋严格，未来缺乏竞争力的、不符合环保要求的企业依然会被淘汰。

“受益于钢材价格二季度环比继续上涨，以及公司成本削减举措的持续推进，有望对二季度稳定的经营业绩构成支撑。”他表示。

宝钢的热轧和冷轧等主要产品，4月和5月售价已分别环比上涨200元和150元。

他还指出，下半年内外部经营环境存在诸多不确定因素，公司面临汽车行业需求步入淡季、湛江钢铁部分产线结束试生产、成本费用水平抬头等压力，公司将通过购销协同、现场改善、成本削减、效率提升等举措努力保持业绩的相对稳定。（完）