宝钢股份高层称短期钢价不具备大涨或大跌的动能

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月29日 - 近期国内螺纹钢期货市场交投活跃，价格大涨。中国最大钢企之一的宝钢股份(600019.SS)高层周五表示，近期国内钢厂复产力度加大，市场供需平衡错位正在恢复过程中，短期内钢材市场不具备大涨或大跌的动能。
公司财务总监朱可炳在网上业绩说明会上表示，去年四季度以来，由于前期减产幅度较大、库存低位以及经济企稳需求回升，钢材市场价格大幅度回升，目前价格已经处于高位。
他说，当前的高钢价、短期高利润正在驱使部分已经停产的钢厂加快复产，客观上会延缓行业产能削减进程。但随着复产企业的增加，市场资源供应量的增加，国家对房地产、期货市场投机行为的监控加强，钢价也会随之回调。加之国家削减过剩产能的环保、技术、安全等标准并没有放松，且日趋严格，未来缺乏竞争力的、不符合环保要求的企业依然会被淘汰。
“受益于钢材价格二季度环比继续上涨，以及公司成本削减举措的持续推进，有望对二季度稳定的经营业绩构成支撑。”他表示。
宝钢的热轧和冷轧等主要产品，4月和5月售价已分别环比上涨200元和150元。
他还指出，下半年内外部经营环境存在诸多不确定因素，公司面临汽车行业需求步入淡季、湛江钢铁部分产线结束试生产、成本费用水平抬头等压力，公司将通过购销协同、现场改善、成本削减、效率提升等举措努力保持业绩的相对稳定。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。