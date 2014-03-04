宝钢及五矿将协议采购吉尔吉斯斯坦煤炭--消息

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月24日
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透悉尼3月4日 -消息人士指出，中国宝钢(600019.SS)及五矿发展(600058.SS)已经接近达成交易协议，将向一家在吉尔吉斯斯坦经营的澳洲企业每年购买至少50万吨煤。
吉尔吉斯斯坦与中国西部接邻。中国当局目前正在设法减少北京及周围地区的煤炭使用，以改善空气污染。
一名熟悉交易谈判的消息人士周二向路透表示，宝钢打算将买进的煤炭运至新疆八一钢铁。新疆位于中国西北地区，靠近吉尔吉斯斯坦，距离北京约4,000公里。
两家公司将与澳洲上市企业CelsiusCoal(CLA.AX)签署非约束性协议。Celsius目前在吉尔吉斯斯坦开发炼焦煤矿，可能两三年后进入生产。
“这个星期结束之前应该会签好非约束性备忘录，”另一名消息人士称。宝钢及五矿并未立即回覆评论请求。
根据协议，宝钢及五矿将平分一年开采的估计约50-60万吨煤炭。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。
路透北京4月24日 - 针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社周一发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。