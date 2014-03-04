宝钢及五矿将协议采购吉尔吉斯斯坦煤炭--消息

路透悉尼3月4日 -消息人士指出，中国宝钢(600019.SS)及五矿发展(600058.SS)已经接近达成交易协议，将向一家在吉尔吉斯斯坦经营的澳洲企业每年购买至少50万吨煤。

吉尔吉斯斯坦与中国西部接邻。中国当局目前正在设法减少北京及周围地区的煤炭使用，以改善空气污染。

一名熟悉交易谈判的消息人士周二向路透表示，宝钢打算将买进的煤炭运至新疆八一钢铁。新疆位于中国西北地区，靠近吉尔吉斯斯坦，距离北京约4,000公里。

两家公司将与澳洲上市企业CelsiusCoal(CLA.AX)签署非约束性协议。Celsius目前在吉尔吉斯斯坦开发炼焦煤矿，可能两三年后进入生产。

“这个星期结束之前应该会签好非约束性备忘录，”另一名消息人士称。宝钢及五矿并未立即回覆评论请求。

根据协议，宝钢及五矿将平分一年开采的估计约50-60万吨煤炭。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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