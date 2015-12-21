宝钢集团挂牌转让上海克虏伯40%股权 价格19.27亿元

路透北京12月21日 - 中国宝钢集团日前在上海联合产权交易所挂牌转让所持上海克虏伯不锈钢有限公司40%股权，挂牌价格为19.27亿元人民币。若转让完成，宝钢集团将沽清所持后者股份。

上海联交所公告并显示，宝钢集团提出受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人，净资产不低于30亿元，且应具有良好的财务状况和支付能力。

上海克虏伯原是芬兰奥托昆普(Outokumpu Nirosta GmbH)与宝钢集团的合资企业，成立于1997年，目前位于上海世博片区，其中奥托昆普占股60%，宝钢集团占股40%。

但就在宝钢集团退出之前，奥托昆普此前已出让所持克虏伯大部分股份。据奥托昆普中国官网显示，奥托昆普与陆家嘴国际信托公司于10月19日签署股权转让协议，将向后者转让上海克虏伯55%的股权，并作为股东之一继续持有该合资公司5%的股权。

另据中国证券报周一援引资料称，上海克虏伯年冷轧产能为29万吨，2014年，该公司实现营业收入29.03亿元，亏损1.29亿元；今年前10个月，营收为21.02亿元，盈利1.79亿元。（完）

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