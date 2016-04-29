宝钢集团称美国钢铁公司对其三项指控毫无依据 完全不符事实

路透上海4月29日 - 基于美国钢铁公司(X.N)近日对中国宝钢集团阴谋价格控制、盗用商业秘密等三项指控，宝钢集团周五回应称，这三项指控毫无依据，完全不符事实，特别是关于宝钢盗用商业秘密的指控，源于美国钢铁公司的无端猜测和主观臆断，更是无稽之谈。

宝钢集团在声明中指出，宝钢一贯遵循规则，尊重知识产权，宝钢从未、将来也不会采用盗偷的方式获取技术。宝钢一贯重视自主研发和技术进步，相关技术的发展是公司对研发项目持续投入和宝钢研发人员长期奋斗的结果。

“申请书中的指责是与公平正义精神相悖的，是对宝钢和宝钢广大研发人员的不敬和泼污，我们对此感到震惊和愤怒。宝钢将会依据相关国际规则和法律维护公司的合法权利。”声明指出。

美国钢铁公司向美国国际贸易委员会提出申请，请求对中国出口美国的碳钢和合金钢产品提起337调查。在该申请书中，宝钢受到阴谋价格控制、盗用商业秘密、伪造原产地三项指控。

宝钢集团是宝钢股份(600019.SS)的母公司。（完）