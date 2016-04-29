宝钢集团称美国钢铁公司对其三项指控毫无依据 完全不符事实

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透上海4月29日 - 基于美国钢铁公司(X.N)近日对中国宝钢集团阴谋价格控制、盗用商业秘密等三项指控，宝钢集团周五回应称，这三项指控毫无依据，完全不符事实，特别是关于宝钢盗用商业秘密的指控，源于美国钢铁公司的无端猜测和主观臆断，更是无稽之谈。
宝钢集团在声明中指出，宝钢一贯遵循规则，尊重知识产权，宝钢从未、将来也不会采用盗偷的方式获取技术。宝钢一贯重视自主研发和技术进步，相关技术的发展是公司对研发项目持续投入和宝钢研发人员长期奋斗的结果。
“申请书中的指责是与公平正义精神相悖的，是对宝钢和宝钢广大研发人员的不敬和泼污，我们对此感到震惊和愤怒。宝钢将会依据相关国际规则和法律维护公司的合法权利。”声明指出。
美国钢铁公司向美国国际贸易委员会提出申请，请求对中国出口美国的碳钢和合金钢产品提起337调查。在该申请书中，宝钢受到阴谋价格控制、盗用商业秘密、伪造原产地三项指控。
宝钢集团是宝钢股份(600019.SS)的母公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。