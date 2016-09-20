宝钢集团拟向武钢股份全体股东发行A股 换股吸收合并武钢

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月20日 - 中国武钢股份(600005.SS)周二公告称，中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)拟向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。
据公告，宝钢股份为合并方暨存续方，武钢股份为被合并方暨非存续方。截至公告日，有关各方仍在就本次重大资产重组事项及方案进行进一步论证和完善，尚未最终确定。
公告称，公司已按照有关规定，组织相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等各项工作，就尽职调查结果进行持续梳理和讨论，完善相关报告和文件，目前相关工作正在积极推进中。
武钢股份同日发布公告并称，武钢集团拟通过无偿划转方式将持有的武钢股份247,297,606股A股股票划转给北京诚通金控投资有限公司、247,297,606股A股股票划转给国新投资有限公司。
本次股票无偿划转实施完成后，武钢集团持有武钢股份股票约占公司目前总股本的52.76%，仍为公司控股股东。本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。