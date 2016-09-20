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中国财经 | 2016年 9月 20日 星期二 16:32 BJT

宝钢集团拟向武钢股份全体股东发行A股 换股吸收合并武钢

路透北京9月20日 - 中国武钢股份(600005.SS)周二公告称，中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)拟向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，预计不会导致公司最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市。

据公告，宝钢股份为合并方暨存续方，武钢股份为被合并方暨非存续方。截至公告日，有关各方仍在就本次重大资产重组事项及方案进行进一步论证和完善，尚未最终确定。

公告称，公司已按照有关规定，组织相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等各项工作，就尽职调查结果进行持续梳理和讨论，完善相关报告和文件，目前相关工作正在积极推进中。

武钢股份同日发布公告并称，武钢集团拟通过无偿划转方式将持有的武钢股份247,297,606股A股股票划转给北京诚通金控投资有限公司、247,297,606股A股股票划转给国新投资有限公司。

本次股票无偿划转实施完成后，武钢集团持有武钢股份股票约占公司目前总股本的52.76%，仍为公司控股股东。本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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