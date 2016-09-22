宝钢武钢联合重组方案已获国资委批准 武钢整体无偿划转

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透上海9月22日 - 中国宝钢集团旗下宝钢包装(601968.SS)周四盘后公告称，已接实际控制人宝钢集团通知，该集团与武钢集团的联合重组方案已获国务院国资委批准。
国务院国资委同意宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。
稍早，宝钢集团旗下旗舰上市公司宝钢股份(600019.SS)公告称，拟向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，预计不会导致宝钢最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市，宝钢股份为合并方暨存续方。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。