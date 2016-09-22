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中国财经 | 2016年 9月 22日 星期四 16:23 BJT

宝钢武钢联合重组方案已获国资委批准 武钢整体无偿划转

路透上海9月22日 - 中国宝钢集团旗下宝钢包装(601968.SS)周四盘后公告称，已接实际控制人宝钢集团通知，该集团与武钢集团的联合重组方案已获国务院国资委批准。

国务院国资委同意宝钢集团有限公司更名为中国宝武钢铁集团有限公司，作为重组后的母公司，武汉钢铁（集团）公司整体无偿划入，成为其全资子公司。

稍早，宝钢集团旗下旗舰上市公司宝钢股份(600019.SS)公告称，拟向武钢股份全体换股股东发行A股股票，换股吸收合并武钢股份，预计不会导致宝钢最终控制权发生变更，也不会构成借壳上市，宝钢股份为合并方暨存续方。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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