宝钢股份拟组建服务平台公司 扩大布局电商领域

银行理财现“春节行情” 封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透上海2月4日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份(600019.SS)将扩大布局电商领域。据其周三公告，公司及其全资子公司上海宝钢国际经济贸易公司与控股股东宝钢集团，将共同出资组建服务平台公司，注册资本为20亿元人民币。
公告指出，宝钢股份和宝钢国际以其持有的东方钢铁电子商务有限公司全部股权合计认缴出资10.2亿元，持股比例51%；宝钢集团现金出资9.8亿元，持股比例49%。
“宝钢已谋划打造三大平台，即针对自身用户的服务平台、由宝钢负责统筹的交易平台以及针对第三方的开放平台，”中国证券报今日援引相关人士介绍称。
报导并引述业内人士指出，由于钢铁行业低迷，钢企在关注制造成本的同时，财务成本和物流成本也成为了关键指标。电子商务以及互联网金融的综合应用，或许能够为企业的转型升级提供启发和借鉴。
宝钢股份上日收报5.83元，过去三个月累计上涨29%。（完）
参看公告细节，请点击上海证交所网站: here
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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