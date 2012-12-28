包钢稀土收购12家上游企业 打造北方稀土集团

路透上海12月28日 - 中国最大的稀土生产商--内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(600111.SS)周五公告称,公司已签署收购包头与内蒙古自治区内12家稀土上游企业51%股权的框架协议.

刊登在上海证券交易所网站的公告并称,该12家稀土上游企业包括:包头市金蒙稀土有限责任公司、包头市玺骏稀土有限责任公司、包头市新源稀土高新材料有限公司等.

另据公告,重组手续办理完毕后,包钢稀土将对12家企业的经营战略、经营范围进行统一规划,对其产业、产品布局结构进行相应调整.同时，包钢稀土将在资金、稀土资源和产品出口配额等方面给予12家企业支持.

据中国证券报同日报导,包钢稀土总经理张忠曾公开表示,即将成立的中国北方稀土集团未来能够成为中国第一个稀土大集团.

按照方案,北方稀土集团将由内蒙古包钢集团公司牵头,联合甘肃稀土集团公司等北方大型稀土公司共同设立,同时延伸涉足四川、山东等地稀土企业的整合,初步建立起北方地区规范有序的稀土资源开发,促进形成以大型企业为主导的稀土行业格局.

据张忠介绍,包钢稀土第一步将会首先整合内蒙古自治区内稀土企业,引导其向下游的功能材料、新材料、应用产品领域进军,在现有管理体制框架下,完成内蒙古自治区上游企业整合重组.

第二步是整合省外的轻稀土骨干企业,主要包括四川、甘肃、山东的企业,完成对北方轻稀土企业跨地区的联合重组,进一步提高轻稀土产业的控制力和集中度.

此前包钢稀土曾公告称,公司旗下稀土矿焙烧、冶炼分离企业停产一个月,同时公司亦相应暂停向有关焙烧、冶炼分离企业的原料供应.

包钢稀土(600111.SS)周四收报37.09元人民币,过去一个月已累计上涨15.9%.

(发稿 刘昕; 审校 曾祥进)

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