包钢稀土停产一个月 维护价格稳定

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海10月24日电---中国最大的稀土生产商--内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(600111.SS)决定停产保价.公司周三公告称,公司旗下稀土矿焙烧、冶炼分离企业停产一个月,同时公司亦相应暂停向有关焙烧、冶炼分离企业的原料供应.
公告称,受宏观经济景气度的影响,自2012年下半年以来,稀土市场较为低迷,稀土产品价格持续走低,成交清淡.为推动稀土市场平稳、健康发展,引导稀土产品价格稳定运行,自10月23日起,公司所属应用包头稀土矿的焙烧、冶炼分离企业及应用南方稀土矿的全南包钢晶环公司、信丰包钢新利公司停产一个月.
稀土可被用於类似智能手机、混合动力汽车及风电机组等多个领域,而中国是全球主要的稀土供应商.今年以来,全球经济减速已令稀土需求快速下降,17种稀土产品今年来价格已下跌约五成.
包钢稀土周二收报32.42元人民币,过去三个月已累计下跌17%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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