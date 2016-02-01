巴克莱和瑞信与SEC和纽约检方就暗池诉讼达成纪录金额和解

路透华盛顿1月31日 - 美国联邦和纽约州政府官员周日表示，巴克莱(BARC.L)和瑞士信贷CSGN.VX已了结联邦和州政府的指控，即他们在暗池交易中误导了投资者。巴克莱承认其违反了法律，并同意支付7,000万美元。

两银行与美国证券交易委员会(SEC)和纽约州检方之间的和解，是涉及暗池交易案件的最大两笔罚金。

要支付的罚款和追缴金额总计1.543亿美元。

巴克莱将支付7,000万美元罚金，在SEC与纽约州政府之间平均分配。该行承认违反证券法，同意在该行入驻独立监管者，确保未来巴克莱的暗池Barclays LX合法运营。

瑞信将支付6,000万美元罚金，在上述监管者之间平分，外加向SEC追缴2,430万美元费用。

瑞信发言人称，该行很高兴解决了与SEC和纽约检方之间的案件。

巴克莱发言人称，该行对此案了结感到高兴，这将使公司得以集中精力服务客户。(完)