巴克莱和瑞信与SEC和纽约检方就暗池诉讼达成纪录金额和解

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透华盛顿1月31日 - 美国联邦和纽约州政府官员周日表示，巴克莱(BARC.L)和瑞士信贷CSGN.VX已了结联邦和州政府的指控，即他们在暗池交易中误导了投资者。巴克莱承认其违反了法律，并同意支付7,000万美元。
两银行与美国证券交易委员会(SEC)和纽约州检方之间的和解，是涉及暗池交易案件的最大两笔罚金。
要支付的罚款和追缴金额总计1.543亿美元。
巴克莱将支付7,000万美元罚金，在SEC与纽约州政府之间平均分配。该行承认违反证券法，同意在该行入驻独立监管者，确保未来巴克莱的暗池Barclays LX合法运营。
瑞信将支付6,000万美元罚金，在上述监管者之间平分，外加向SEC追缴2,430万美元费用。
瑞信发言人称，该行很高兴解决了与SEC和纽约检方之间的案件。
巴克莱发言人称，该行对此案了结感到高兴，这将使公司得以集中精力服务客户。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
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