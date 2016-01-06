独家：巴克莱下周将裁减亚洲投行部门岗位--消息

路透新加坡/香港1月5日 - 直接了解情况的消息人士对路透表示，巴克莱(Barclays)(BARC.L)下周将宣布裁减亚洲投资银行业务部门员工，包括韩国及台湾关闭业务。

这家英国银行的最新成本削减举措是其全球重组计划的一部分，将涉及韩国和台湾的企业金融和顾问业务员工，以及股票销售和研究人员；该行将至少在亚洲裁撤50名员工。

与其他欧洲银行业者一样，巴克莱的亚洲投行业务处境艰难，当地经济体和市场未能在2008年金融危机后实现持续增长。

路透周一报导，巴克莱将关闭印度股票业务，作为更广泛的缩减亚洲业务的部分举措。

“我们一直在监控在这个周期中不同地区和不同业务的机会。如果公司做出什么决定，我们将提供最新消息，”巴克莱发言人在电子邮件中表示。

消息人士表示，举凡银行业务在所在国不再居领导地位的员工将纳入最新的裁员对象。该消息人士因事属敏感而不愿具名。

消息人士并称，韩国和台湾业务关闭反映了执行长Jes Staley的决心，即削减那些企业关系较差地区的业务，以把精力集中在香港等核心地区。

一位消息人士称，Staley上个月已告知员工，重组速度一直太过缓慢，该行必须进一步裁员。

两位人士表示，该行已将员工奖金发放推迟至3月。

巴克莱并不是减少亚洲地区业务的唯一银行，侧重亚洲业务的渣打银行(STAN.L)一年前就宣布，将关闭2008年11月推出的股票业务。对手法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)则在最近称，将关闭印度的股票研究业务。

根据Staley的三年削减成本计划，亚洲料将首当其冲。按照该计划，巴克莱的全球人力将裁减19,000人或约14%，以求改善获利能力。

消息人士上个月对路透表示，巴克莱并在评估出售亚洲私人理财业务，新加坡星展集团控股(DBSM.SI)及瑞士宝盛集团BAER.VX据信是潜在竞标方。(完)