巴克莱将在全球裁撤数以百计投行部门岗位

路透香港1月21日 - 根据内部备忘录，巴克莱(BARC.L)周四已展开新一波全球投行业务裁员行动，至此巴克莱将完全退出亚洲现货股票业务，巴克莱新执行长Jes Staley挥起大斧开铡希望能降低成本并提振回报率。

此番裁员较预期中更不留情，堪称最近几年来投行在全球最彻底的裁撤行动。银行业面临全球大环境益发严酷，Staley也和其他欧洲同业一样力图降低成本。

备忘录称，巴克莱将关闭澳洲、印尼、马来西亚、菲律宾、俄罗斯、韩国、台湾和泰国等地的投行业务，这些市场的业务将由它们各自所在地区的金融中心城市所覆盖。

巴克莱香港的发言人拒绝就裁员置评，因为相关信息未公开。

自去年6月以来，欧洲最大银行中的十家宣布的裁员数量达到13万人，这些银行的执行长正在考虑砍掉那些规模不够大、无法专注于利润更高市场的业务。

裁员之举也是为了应对全球股市和大宗商品市场的波动，市场震荡情况下，投行越来越难以在传统业务中赚到钱。

据直接的知情人士透露，巴克莱在周四亚太区员工会议上宣布了裁员。

“亚洲正遭受打击，”该消息人士补充说。

巴克莱最新业务收缩计划的裁员总数尚不清楚，但一名直接了解情况的消息人士称，仅亚洲股票业务的裁员总数可能就有200人左右。另一名知情人士称，亚洲业务裁员总数将达到450人。

金融时报之前报导称，巴克莱将在最新一轮业务收缩中在全球裁员多至1,000人。

备忘录显示，巴克莱还在考虑出售全球贵金属业务，并关闭中欧、中东和北非的现金股票销售业务。

巴克莱还将撤出对巴西在岸市场的业务覆盖。(完)