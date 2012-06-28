巴克莱支付4.53亿美元 作为操纵LIBOR利率调查和解金

* 美国CFTC及英国FSA祭出史上最高金额罚款

* 电子邮件显示交易员要求改动利率

* 美国政府称仍继续进行刑事调查

* 巴克莱股价收涨1.9%

路透华盛顿/伦敦6月27日电---英国银行业者巴克莱(BARC.L)将向美国及英国当局支付4.53亿美元,以和解有关操纵关键利率的调查,这让其他银行配合调查的压力升高,且恐使得整个金融产业付出数以10亿美元计的代价.

这起和解令人对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的可靠性产生新的疑虑;LIBOR是约360万亿美元贷款及金融合约的指标利率.

根据监管当局说法,其企图操纵LIBOR的作为是在2005年至2009年间发生,而这意味着数以百万计的借款人就其债务支付过高或过低的利息.

美国政府在和解书中暗指巴克莱高阶主管涉入其中.其称有许多的电子邮件显示,该行如何试图操弄LIBOR利率好让交易获利,并隐藏金融危机期间期偏高的借款成本.

巴克莱执行长Bob Diamond周三承认,这起和解案将损及客户对该行的信心.他称他和其他高阶主管将放弃今年的奖金.有许多的不当交易及操纵行为是在Diamond担任主管时发生,而Diamond先前是一名固定收益交易员,於2011年取代John Varley成为执行长.

LIBOR应用层面广泛,从衍生品交易、美国消费者信用卡利率、甚至到土耳其电话网路融资等.巴克莱亦试图操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor).

巴克莱与美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国司法部以及英国金融服务监管局(FSA)达成民事部分和解.美国司法部仍在进行刑事调查.

这项广泛的LIBOR调查至少可追溯到2011年,涉及日本、加拿大和瑞士相关机构.

去年瑞银集团(UBS)UBSN.VX同意与美国调查机构合作,以换取有条件免于起诉.今年稍早,在向安大略省高等法院提交的一份文件中,一家加拿大反垄断机构称,一个"配合调查对象"提供了如何操纵LIBOR的相关信息.

一位前美国检查官表示,巴克莱达成和解,将令其他银行业者面临着也达成和解的压力.

Shulman Rogers合伙人Jacob Frenkel称,"我认为,整个行业为此付出的费用总额肯定会达到上百亿美元,包括集体诉讼、监管和解、未来的遵守,甚至是进行辩护的专业费用".

**追踪"大家伙"**

巴克莱涉案员工之间的大量来往邮件帮了调查员的忙.巴克莱一互换交易员在一封邮件中,要求按较低水准上报某些短期利率,提交报告的雇员回电邮称,"已经给你这个大家伙...办好了."

市场参与者表示,现在相信Libor是指标利率的交易商减少.

荷兰国际集团(ING)的利率策略师Alessandro Giansanti称,"现在对Libor计算方法的信任真不太多了...有些银行曾操纵利率来获得货币市场上更有利的地位."

Libor是在每天调查银行业者对借款成本预估的基础上计算得出的.专家们表示,Libor在金融市场根深蒂固,当前几乎没有看上去可以取代Libor的利率.

**高管涉案**

巴克莱股价在伦敦市场收高1.9%,因股东们表示对於结案表示满意.

巴克莱公布声明称,此次和解牵扯到的过去的行为,"严重违背了"该行希望在业务上坚守的"准则".

Diamond称,"我很抱歉,一些人做出了不符合我们文化和价值观的行为."

监管当局周三公布的邮件表明,交易员及负责每日报告利率的"递呈者"多年来一道合谋使报告的利率符合交易商及巴克莱的意图.

根据上述邮件,在某些情况下,递呈者给自己设置了在某个日期递呈低利率的提醒.在其他邮件中,交易员表达了对报告低利率这一举动的万分感激之情,因为这使其免受损失.

根据CFTC的记录,大约在2007年秋所谓的商业票据市场失灵的时候,巴克莱国债部门高层与负责递呈Libor的小组进行了电话会议.

负责宣布巴克莱借款利率的人在2007年11月的一次电话交谈中表示,如果该行报告了一个正确的利率,将高於其他银行的利率水平,而且将导致"混乱局面".根据CFTC的记录,"监管者要求这一问题送至'上层',意思是应该由巴克莱管理层更高级别的人士进行商讨."

最终,该行拿出了一个与竞争对手相同的较低利率.(完)

--编译/审校 张明钧/田建华/王翔琼/徐文焰/程琳/兰秀娟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。