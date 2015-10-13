巴克莱将任命曾任职摩根大通的Jes Staley为执行长--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月12日 - 知情人士周一透露，英国巴克莱(Barclays) (BARC.L)接近任命曾在摩根大通(JPM.N)任职的银行家Jes Staley担任巴克莱新任执行长。
据上述知情人士表示，巴克莱向Staley提供了该职位，而Staley也予以接受。Staley现为美国对冲基金BlueMountain Capital Management的经营合伙人。
任命还需得到英国金融监管机构批准。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。