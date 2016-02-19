巴克莱同意支付5,000万美元在美国和解操纵外汇交易系统的指控

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约2月18日 - 英国巴克莱(BARC.L)同意支付5,000万美元在美国和解一起诉讼，该诉讼指控其操纵外汇交易系统，拒绝那些让该行将无利可图的客户指令。
巴克莱与Axiom Investment Advisors LLC为首的投资者达成了初步全现金和解协议，仍有待法官的批准。
三个月前，巴克莱同意支付1.5亿美元罚金并解雇一位电子交易高管，了结了类似的诉讼。
巴克莱在和解协议中否认存在过失。该银行发言人士Mark Lane不愿置评。
原告方的律师Christopher Burke周四未立即回复置评要求。(完)
(翻译 张荻； 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。