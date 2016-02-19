巴克莱同意支付5,000万美元在美国和解操纵外汇交易系统的指控

路透纽约2月18日 - 英国巴克莱(BARC.L)同意支付5,000万美元在美国和解一起诉讼，该诉讼指控其操纵外汇交易系统，拒绝那些让该行将无利可图的客户指令。

巴克莱与Axiom Investment Advisors LLC为首的投资者达成了初步全现金和解协议，仍有待法官的批准。

三个月前，巴克莱同意支付1.5亿美元罚金并解雇一位电子交易高管，了结了类似的诉讼。

巴克莱在和解协议中否认存在过失。该银行发言人士Mark Lane不愿置评。

原告方的律师Christopher Burke周四未立即回复置评要求。(完)