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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 28日 星期一 14:24 BJT

巴萨0-1尝赛季首败

巴塞罗那周六0-1负于赫塔菲，在本赛季西甲首次尝到败绩，进一步落後于西甲领头羊皇家马德里，後者当天在一场德比大战中4-1大胜马德里竞技。巴萨在比赛中占据上风，但赫塔菲门将莫亚死守球门，使巴萨始终未能破门。而比赛第67分钟巴雷拉（左）破门，帮助赫塔菲最终1-0力克巴萨。路透

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