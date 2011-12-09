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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 17:19 BJT

巴萨皇马将迎巅峰对决

一队是不控球时最危险的快速反击王皇家马德里，一队是控球极致王巴塞罗那，当地时间周六两队将在伯纳乌球场上演一场西甲巅峰对决。阿贾克斯主帅、前巴塞罗那球员德波尔周三接受西班牙媒体采访时评述称"巴萨会主导这场‘德比大战'，但我认为这对皇马恰好正中下怀。"路透

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