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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 19日 星期四 09:26 BJT

巴萨国王杯首回合力克皇马

阿比达尔周三罕见进球，以一记精妙破门助巴塞罗那2-1击败皇家马德里，在国王杯八强战中赢得首回合胜利。阿比达尔终场前13分钟接梅西传球，冷静攻破卡西利亚斯镇守的皇马球门，下回合比赛将回到巴萨主场。C罗在第11分钟为卫冕冠军皇马取得领先，不过巴萨队长普约尔稍後将比分扳平。路透

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