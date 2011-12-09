以色列或美国对伊朗实施袭击风险增加两倍--巴克莱

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透12月8日电(记者 David Sheppard)---巴克莱资本(Barclays Capital)资深地缘政治风险分析师周四表示，伊朗遭受军事袭击的可能性在过去一年增加了约两倍。
巴克莱资本纽约分析师Helina Croft在名为《适得其反：评估制裁伊朗的後果》(Blowback: Assessing the fallout from the Iranian sanctions)的致客户函中表示，即使在未发动全面军事袭击的基础上加大制裁力度，也增加了油价飙升的风险。
Croft表示："我们还在就以色列或美国对伊朗核设施发起的可能性进行争论，但在我们看来，这种风险从去年时的5%-10%，现在增加到了25%-30%。"
"在石油市场的供求平衡问题上，对伊朗央行实施石油禁运或制裁实际上将导致贸易流的错位，而非完全的减产……但对油价的影响可能非常不同。"
Croft表示，美国和欧盟针对伊朗石油业和央行的制裁很可能促使伊朗将石油出口销往亚洲。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。