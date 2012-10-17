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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 10:57 BJT

巴萨反对西班牙超级杯落户中国

西甲俱乐部巴塞罗那发言人周二表示，巴萨将不打算参加计划明年在北京举行的西班牙超级杯，尽管西班牙足协已与北京方面签订了初步协议。该发言人称，巴萨不想在中国打比赛是出於社会和体育问题上的考量。另据西班牙媒体报导，皇马亦表示反对在中国举办西超杯。路透

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