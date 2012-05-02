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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 2日 星期三 14:45 BJT

瓜迪奥拉将卸任巴萨主帅

瓜迪奥拉将在本赛季结束後卸任巴塞罗那主帅一职，将由助理教练比拉诺瓦取而代之。瓜迪奥拉在过去几年的执教中，将巴萨推高至前所未有的高度，巴萨当时被认为踢出了最接近于完美的足球。瓜迪奥拉决定卸任休息，在过去四年中，他率巴萨取得13项冠军锦标，其中包括欧冠两度夺冠及西甲三连冠。路透

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