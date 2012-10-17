巴萨反对西班牙超级杯落户中国

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透马德里10月16日电---西甲俱乐部巴塞罗那发言人周二表示，巴萨将不打算参加明年在北京举行的西班牙超级杯，尽管西班牙足协(RFEF)已与北京方面签订了初步协议。
西班牙足协今年6月宣布与北京合力万盛国际体育发展有限公司 就西超杯落户中国国家体育场“鸟巢”达成了初步协议。西班牙超级杯为西班牙足坛每个新赛季的揭幕战，将由联赛冠军对战国王杯冠军，通常为主客场两场制。
西班牙足协并没有透露合约细节，但据西班牙媒体报导，这份7年合约将给西班牙足协带来4000万欧元的收益。
巴萨发言人Toni Freixa在新闻发布会上称：“我们讨论的不是这笔钱如何分配的问题，尽管我们认为任何迹象都表明（如果西超杯）迁至中国我们将会赔钱。但这并不是我们反对的原因。”
“我们并不想在离俱乐部那麽远的地方打比赛，但是我们理解西班牙足协想要拓展一个充满潜力的市场。”
“巴萨不想在中国打比赛的原因是出於社会和体育问题上的考量，因为（巴萨的）教练组不想这样做。”
据西班牙媒体报导，西甲另一豪门皇马亦表示反对在中国举办西超杯。（完）
编译：辛毅 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。