版本:
中国
国际财经 | 2016年 1月 21日 星期四 10:51 BJT

巴克莱将关闭亚洲现货股票业务并撤离韩国和台湾--消息

路透香港1月21日 - 直接知悉状况的消息人士周四对路透表示，巴克莱(BARC.L)将关闭亚洲各地的现货股票业务，并退出韩国和台湾市场。这是巴克莱全球成本削减计划的部分内容，该计划旨在提升利润。

该消息人士称，巴克莱将关闭亚洲地区所有的股票研究、销售和交易业务，以及可转债交易业务。由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。

巴克莱发言人拒绝置评。(完)

(编译 王颖；审校 王兴亚)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐