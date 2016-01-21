巴克莱将关闭亚洲现货股票业务并撤离韩国和台湾--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透香港1月21日 - 直接知悉状况的消息人士周四对路透表示，巴克莱(BARC.L)将关闭亚洲各地的现货股票业务，并退出韩国和台湾市场。这是巴克莱全球成本削减计划的部分内容，该计划旨在提升利润。
该消息人士称，巴克莱将关闭亚洲地区所有的股票研究、销售和交易业务，以及可转债交易业务。由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。
巴克莱发言人拒绝置评。(完)
(编译 王颖；审校 王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。