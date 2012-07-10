巴克莱同意一次性支付前执行长Diamond约200万英镑--报导

路透伦敦7月10日电---据Sky News报导,巴克莱(BARC.L)已同意对前执行长Bob Diamond一次性支付大约200万英镑.Diamond上周因利率操纵丑闻请辞.

Diamond去年所领报酬约为1,700万英镑,其中包括此前已发的奖金.他的年薪为140万英镑.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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