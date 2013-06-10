巴克莱下调中国今明两年经济增长至7.4%

路透香港6月10日 - 投资银行巴克莱发表报告，将中国今、明两年的经济增长预测，由原来的7.9%和8.1%，下调至7.4%，因该行认为中国新领导层能容忍较低的经济增长，并加快结构性改革以释放更大的增长潜力。

该行并预期，第二季中国的国内生产总值（GDP）按年增长将由第一季的7.7%，进一步放慢至7.5%。

中国国务院总理李克强上月出访柏林时表示，中国经济平均年成长率需要有7%，以达到2020年之前人均国民生产总值(GNP)成长一倍的目标。巴克莱称，李克强的讲话突显了中国这10年要达到GDP成长7%的挑战，并需要加快结构改革去释放未来的增长潜能。

“在改革（例如利率自由化）所带来的好处逐渐显现之前，这些举措短期内会令经济增长减慢，因此我们把2014年中国的经济增长预测，由原来的8.1%降至7.4%。”巴克莱报告称。

该投行表示，中国政府或关注经济增长减慢会否构成失较大的失业问题、银行坏账上升及其他系统性金融风险等。但该行于5月份所进行的考察显示，目前就业情况仍相对稳定，惟存在着大学生就业、蓝领劳工和高技术人手短缺等结构性问题。

巴克莱预期，下半年中国的GDP增长平均为7.2%，第三季的增长速度料将加快，以反映此前信贷扩充的滞后影响，以及预期外部需求改善等。

该行并预期，总理李克强可能会将2014年的经济增长目标降至7%。此外，该行预期中国人民银行的货币政策将会趋向收紧，因应通胀上升。该行预估2014年中国的通胀率将由今年的2.6%升至3.5%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。