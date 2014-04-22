巴克莱宣布退出多数商品交易业务

调查：印度央行未来18个月料维持利率不变
路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。
路透伦敦4月22日 -巴克莱(BARC.L)表示，将步很多银行的后尘，退出多数商品交易业务，因监管收紧导致这些业务的获利能力降低。
该行周二表示，将退出多数金属、能源和农产品交易业务，但保留贵金属交易，以及部分石油和天然气交易工具，和指数产品。该行还表示，缩小后的商品交易业务将主要进行电子交易。
预计巴克莱将在下月公布涉及范围更广的缩减投行规模的计划，通过砍掉因监管收紧受创最重的业务领域来削减成本，并提高盈利能力。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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