巴克莱预计美国天然气价格下滑 中国料减少原油产量

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透2月22日 - 巴克莱表示，天然气库存远超过五年均值水平，而且居民/商业天然气需求到3月时料将下滑，鉴于此，美国天然气价格预计会在未来几周走低。
巴克莱称，预计2016年中国将减少原油产量，进口应自1月触及的低位上升。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。