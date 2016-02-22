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国际财经 | 2016年 2月 22日 星期一 15:47 BJT

巴克莱预计美国天然气价格下滑 中国料减少原油产量

路透2月22日 - 巴克莱表示，天然气库存远超过五年均值水平，而且居民/商业天然气需求到3月时料将下滑，鉴于此，美国天然气价格预计会在未来几周走低。

巴克莱称，预计2016年中国将减少原油产量，进口应自1月触及的低位上升。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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