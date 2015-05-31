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国际财经 | 2015年 6月 1日 星期一 07:27 BJT

独家：巴克莱美国财管部门寻觅买主 Stifel居领先地位--消息

路透5月29日 - 据三位知情人士指出，投资银行Stifel Financial Corp(SF.N)收购巴克莱(BARC.L)旗下美国财富管理部门一事，已进入深入谈判。

消息人士本周表示，Stifel正在与巴克莱协商重要项目，但能否达成协议仍不确定，巴克莱仍可以回头接洽其他提出收购的买主。

消息人士称，可能最快下周达成协议。

尚无法得知双方讨论的价格。

由于此事并未公开，消息人士要求不具名，Stifel及巴克莱的发言人拒绝评论。

消息人士向路透表示，巴克莱为这个部门物色潜在买主已有数周时间，巴克莱认为这个部门为非核心业务。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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