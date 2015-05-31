独家：巴克莱美国财管部门寻觅买主 Stifel居领先地位--消息

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透5月29日 - 据三位知情人士指出，投资银行Stifel Financial Corp(SF.N)收购巴克莱(BARC.L)旗下美国财富管理部门一事，已进入深入谈判。
消息人士本周表示，Stifel正在与巴克莱协商重要项目，但能否达成协议仍不确定，巴克莱仍可以回头接洽其他提出收购的买主。
消息人士称，可能最快下周达成协议。
尚无法得知双方讨论的价格。
由于此事并未公开，消息人士要求不具名，Stifel及巴克莱的发言人拒绝评论。
消息人士向路透表示，巴克莱为这个部门物色潜在买主已有数周时间，巴克莱认为这个部门为非核心业务。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。