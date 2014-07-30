巴克莱称今年已裁员5000人 还将继续缩编

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦7月30日 - 巴克莱(BARC.L)今年已经裁员近5,000人，这是该行整合业务并缩减不盈利部门的计划内容。通过这些裁员，巴克莱的员工总数已降到2007年以来的最低。
巴克莱发布第二季财报后，财务总监Tushar Morzaria在电话会议中表示，巴克莱正向着今年裁员14,000人的目标迈进，这其中包括在投资银行部门裁减约2,500人。
巴克莱周三稍早公布，第二季基础获利下滑8%，因投资银行的营收减少。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
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