巴克莱称今年已裁员5000人 还将继续缩编

路透伦敦7月30日 - 巴克莱(BARC.L)今年已经裁员近5,000人，这是该行整合业务并缩减不盈利部门的计划内容。通过这些裁员，巴克莱的员工总数已降到2007年以来的最低。

巴克莱发布第二季财报后，财务总监Tushar Morzaria在电话会议中表示，巴克莱正向着今年裁员14,000人的目标迈进，这其中包括在投资银行部门裁减约2,500人。

巴克莱周三稍早公布，第二季基础获利下滑8%，因投资银行的营收减少。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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