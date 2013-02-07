巴克莱投行部门接近完成大规模裁员--消息人士

路透伦敦2月6日 - 知情人士周三称,巴克莱(BARC.L)即将完成对投行部门的大规模裁员.此举是该行新执行长精简运营和削减成本的计划内容之一.

裁员规模尚不清楚,但分析师预计等执行长Antony Jenkins在2月12日宣布战略规划时,可能会公布大约2,000个投行岗位已被裁撤.

消息人士称,前台与后台业务均有裁员,而且涵盖固定收益、大宗商品、外汇、股票和咨询业务.

一名消息人士称,巴克莱两周多前开始裁员,亚洲和美国部分已大致完成.在英国,属于裁员范围的员工已经得到通知,但英国和欧洲的咨询期使整个过程被延长.

巴克莱将于周五向员工公布2012年奖金情况.先前消息人士对路透称,其投行员工2012年总收入料平均减少10-20%.

巴克莱提交纽约州劳工局的文件称,计划在纽约三处办公点裁减275个岗位.

这份文件还显示,裁员日期将是5月15日.

巴克莱截至去年6月末的投行员工总数是2.33万人.分析师称,可能有5-10%被裁,也有人预测是15%,相当于3,000多人.(完)

(编译 程琳; 审校 张涛)

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