巴克莱调整投行管理层 可能裁员以节约成本

韩国智库称若美国对中国实施贸易限制 韩国经济会受附带损害
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透伦敦4月17日 -巴克莱(BARC.L)周五宣布了投行部门管理层的若干升迁决定，该行正在对投行业务进行评估。巴克莱约一半的获利来自投行业务。
巴克莱在声明中称，任命Eric Felder担任市场主管，负责管理在全球各资产类别的销售和交易业务。
Felder在2008年由破产的美国投行雷曼兄弟加入巴克莱，此前担任证券业务的联席主管。
此外，Joe McGrath和Richard Taylor被任命为银行业务联席主管，负责投行的全球企业金融和战略咨询业务。
McGrath曾在高盛(GS.N)任职，此前担任巴克莱全球金融和风险管理联席主管。Taylor曾经就职于美银美林(BAC.N)和汇丰(HSBA.L)，此前在巴克莱担任欧洲、中东和非洲地区投行主管。
巴克莱首席执行长詹金斯在对投行业务进行评估，这是多年来的第三次，以应对削减成本和提高收益的压力。
分析师预计结果可能使投行部门规模削减达20%，相当于从2.6万名员工中裁员5千人左右，每年或可节约大约9亿英镑成本。
媒体关于巴克莱进行业务评估的报导，使该公司股价周四大涨3.768%，收报246.50英镑。(完)
(编译 李春喜 审校 王翔琼/石冠兰)
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