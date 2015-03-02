巴克莱调高2015年油价预估 但称近期价格回升是暂时情况

路透2月27日 - 巴克莱周五调高今年布兰特和美国原油价格预估，并称近来价格升势可能是暂时的，因供需不确定性犹存。

巴克莱将2015年布兰特原油价格预估从44美元调高至51美元，美国原油价格预估则从42美元升至46美元。

巴克莱称，其修正值反映了近来每日结算价格的回升，但看法基本上没变。其预期第二季布兰特油价将进一步跌至每桶47美元。

“未来几个月，北美寒冷天气所带动的原油需求将消退，异常高的炼厂产能利用率将回落，投资者对石油的热络情绪也可能降温，”巴克莱在研究报告中表示。

巴克莱最新的布兰特-美国原油价差预估从先前的2美元上修至5美元，主要原因为美国库存增加的速度快于预期。(完)

(编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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