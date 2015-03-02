巴克莱调高2015年油价预估 但称近期价格回升是暂时情况

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透2月27日 - 巴克莱周五调高今年布兰特和美国原油价格预估，并称近来价格升势可能是暂时的，因供需不确定性犹存。
巴克莱将2015年布兰特原油价格预估从44美元调高至51美元，美国原油价格预估则从42美元升至46美元。
巴克莱称，其修正值反映了近来每日结算价格的回升，但看法基本上没变。其预期第二季布兰特油价将进一步跌至每桶47美元。
“未来几个月，北美寒冷天气所带动的原油需求将消退，异常高的炼厂产能利用率将回落，投资者对石油的热络情绪也可能降温，”巴克莱在研究报告中表示。
巴克莱最新的布兰特-美国原油价差预估从先前的2美元上修至5美元，主要原因为美国库存增加的速度快于预期。(完)
(编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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