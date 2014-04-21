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国际财经 | 2014年 4月 21日 星期一 12:32 BJT

巴克莱计划退出部分大宗商品市场--报载

路透4月20日 -《金融时报》周日报导，巴克莱(BARC.L)计划退出部分金属、农产品及能源市场。此前例如摩根士丹利(JPM.N)、摩根大通(MS.N)等其他大腕已经淡出大宗商品业务。

该报导称，巴克莱将在周二宣布改变，其中包括大幅裁减全球商品交易员工。

该报称巴克莱此举系因最近大宗商品市场情况已经越来越不利。营收下滑且监管当局加大监管力度。

巴克莱拒绝置评。

为了因应降低成本及改善回报率的压力，巴克莱首席执行长詹金斯在三年内对投行部门进行了三度检视。

分析师预计遭到裁减的领域可能包括信用交易、新兴市场、证券化部门、结构性信用及证券衍生品。巴克莱已经在大宗商品业务进行一些缩编，现正考虑出售指数业务。

巴克莱周五宣布调整投行管理团队，包括分别新任命一名市场主管以及银行业务联席主管。(完)

(编译 李婷仪；审校 艾茂林)

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