巴克莱料香港楼市步入调整 2015年底前住宅价格最少跌三成

路透香港10月28日 -投行巴克莱资本周一发表研究报告称，香港的楼市即将进入自1998年以来的首次真正向下调整期，料住宅楼价于2015年底前至少下跌三成；写字楼价格亦料跌两成。

报告称，在分析楼价对收入比例、购买与租赁现金流和持有物业的机会成本等因素后，得出楼价至少跌三成的预测。由于楼价自2008年底以来已上涨111%，报告相信业主有很大沽货获利的余地。

此外，虽然现时市场等待利率上调引发的楼市调整，但其他因素如家庭收入增长缓慢、市场供应渐增、发展商加快预售等情况，均会加速楼价下调。

巴克莱表示，地产股表现受宏观因素所推动，在楼价调整初期，相信减持是合适的策略。从过去的市场周期看来，地产股在楼价见底时有机会强力反弹。

该行建议投资者在选择地产股时应考虑防守性，注重它们是否有从事海外/非地产业务（香港地产资产占资产净值低于2/3）、持有较多现金的资产负债表、短期/高边境利润的土地储备、估值较低的股份。经考虑此等因素后，该行给予长江实业(0001.HK)和恒隆地产(0101.HK)“增持”评级。

至于新鸿基地产(0016.HK)、九仓(0004.HK)、太古地产(1972.HK)、信和置业(0083.HK)、新世界发展(0017.HK)、嘉里建设(0683.HK)和美联集团(1200.HK)等则获“减持”评级。 （完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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