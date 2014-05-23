巴克莱拟为旗下西班牙零售银行业务找买主--消息人士

路透马德里5月22日 - 知情人士称，英国的巴克莱银行(BARC.L)正探询有意买主，打算出售其西班牙零售银行；并补充称西班牙当地同业和私募股权投资公司可能对这部分业务有兴趣。

本月稍早巴克莱勾勒大规模重组计划，最多将裁员1.9万人，重新聚焦英国和非洲业务、英国、美国投行，以及信用卡业务；并把西班牙、意大利、法国和葡萄牙的零售银行运营，归到一个“不良资产银行”之下，然后出售、分割抑或上市。

两名熟悉过程的银行消息来源表示，巴克莱正拿着西班牙部门的初步资讯和保密协议与可能有意竞购者接触；不过还未展开任何正式的竞购程序。

“大家都知道，所有(欧洲业务)都要卖，但是西班牙的似乎排在最前面，或是有人感兴趣的。”一名银行家说。

三名消息来源指出，民间投资公司料有意竞购那些零售网络。其中一名消息人士称，其他对巴克莱资产可能也有兴趣的还包括Centerbridge Partners，这家公司买下西班牙桑坦德银行(SAN.MC)的贷款服务公司Aktua，且曾竞购西班牙当地银行打算出售的债务组合。

上述消息人士说，曾买下西班牙小型银行Evo Banco的Apollo Global Management (APO.N)也是可能的竞购者。

两名消息来源表示，巴克莱所接触的对象可能包括西班牙主要银行业者桑坦德银行、西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)和Caixabank(CABK.MC)。另两名消息人士则说，较小型的Bankinter(BKT.MC)或许也想从巴克莱手中接手私人银行业务。

前面提到的西班牙各银行业者、巴克莱、及Apollo都拒绝置评。无法立即连络上Centerbridge发表评论。

若是该业务无法整体卖出，巴克莱最后或许得将其拆分，或廉价出售贷款业务。西班牙银行业者在从经济衰退和房市崩溃的窘境复苏之际，本身也在裁减营业处所和成本。

“巴克莱将出售哪些资产，可能本周结束之前会做出决定。”另一名银行消息来源说。

巴克莱去年关闭或出售了161处位于西班牙的分行，将在当地的网络减少三分之一以上，到270处。三分之一的员工被裁员，留下大约2,100名员工于该业务。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。