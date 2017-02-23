巴克莱同意支付9.88亿美元“分手费” 与巴克莱非洲一拍两散

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透约翰内斯堡2月23日 - 巴克莱非洲(Barclays Africa)周四称，巴克莱(Barclays) (BARC.L)已同意向巴克莱非洲支付128亿南非兰特(9.88亿美元)，用于与其非洲业务分拆所需的投资资金。
达成分手协议为巴克莱基于注重美国和英国市场的战略、将对巴克莱非洲持股比例减至50%以下扫清道路。(完)
(编译 王琛；审校 刘秀红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。