版本:
中国
国际财经 | 2017年 2月 23日 星期四 16:09 BJT

巴克莱同意支付9.88亿美元“分手费” 与巴克莱非洲一拍两散

路透约翰内斯堡2月23日 - 巴克莱非洲(Barclays Africa)周四称，巴克莱(Barclays) (BARC.L)已同意向巴克莱非洲支付128亿南非兰特(9.88亿美元)，用于与其非洲业务分拆所需的投资资金。

达成分手协议为巴克莱基于注重美国和英国市场的战略、将对巴克莱非洲持股比例减至50%以下扫清道路。(完)

(编译 王琛；审校 刘秀红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐