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国际财经 | 2016年 1月 6日 星期三 07:12 BJT

独家：巴克莱下周将宣布裁减亚洲员工 关闭韩国及台湾业务部门

路透新加坡/香港1月5日 - 知情人士对路透表示，巴克莱(Barclays) (BARC.L)将宣布裁减亚洲投资银行业务部门员工，包括关闭在韩国及台湾业务；此将为该行在亚洲最新一波的裁员行动。

该名人士指出，下周将宣布的裁员名单包括韩国及台湾的企业金融和顾问业务员工，以及股票销售和研究人员；该行将至少在亚洲裁撤50名员工，以期削减公司成本。(完)

(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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