独家：巴克莱下周将宣布裁减亚洲员工 关闭韩国及台湾业务部门

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透新加坡/香港1月5日 - 知情人士对路透表示，巴克莱(Barclays) (BARC.L)将宣布裁减亚洲投资银行业务部门员工，包括关闭在韩国及台湾业务；此将为该行在亚洲最新一波的裁员行动。
该名人士指出，下周将宣布的裁员名单包括韩国及台湾的企业金融和顾问业务员工，以及股票销售和研究人员；该行将至少在亚洲裁撤50名员工，以期削减公司成本。(完)
(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。