巴克莱下周将宣布在内部成立一个“坏帐银行”--消息人士

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透4月29日 -熟悉内情消息人士周二说，巴克莱银行(BARC.L)下周将宣布成立一个“坏帐银行”资产组合。这项组合被银行视为非核心资产，将容纳准备出售或处理的资产，这是巴克莱投资银行业务优化计划的组成部分。
去年时，巴克莱首席执行长詹金斯宣布一个建立名为“ExitQuadrant”的资产组合，并希望将这些资产脱手。金融时报报导，上周巴克莱决定退出大宗商品业务之后，可能把ExitQuadrant和大宗商品资产列入非核心资产组合。
消息人士说，最终细节还没敲定，在5月8日计划公布之前这位人士不愿具名。
Exit Quadrant资产组合有540亿英镑(909.7亿美元)的资产。
金融时报称，这个所谓的坏帐银行也可能将部分巴克莱宏观产品纳入，包括与利率相关投资产品、外汇、大宗商品等这些领域的交易；以及巴克莱在法国、意大利、西班牙、葡萄牙零售银行业务的部分或全部。
巴克莱对此事拒绝置评。
被列入该项非核心业务的资产细节将在5月8日公布。这个内部坏帐银行将由巴克莱投行主管之一EricBommensath负责营运。(完)
(编译 李婷仪 审校 郑茵)
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