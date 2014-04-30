巴克莱下周将宣布在内部成立一个“坏帐银行”--消息人士

路透4月29日 -熟悉内情消息人士周二说，巴克莱银行(BARC.L)下周将宣布成立一个“坏帐银行”资产组合。这项组合被银行视为非核心资产，将容纳准备出售或处理的资产，这是巴克莱投资银行业务优化计划的组成部分。

去年时，巴克莱首席执行长詹金斯宣布一个建立名为“ExitQuadrant”的资产组合，并希望将这些资产脱手。金融时报报导，上周巴克莱决定退出大宗商品业务之后，可能把ExitQuadrant和大宗商品资产列入非核心资产组合。

消息人士说，最终细节还没敲定，在5月8日计划公布之前这位人士不愿具名。

Exit Quadrant资产组合有540亿英镑(909.7亿美元)的资产。

金融时报称，这个所谓的坏帐银行也可能将部分巴克莱宏观产品纳入，包括与利率相关投资产品、外汇、大宗商品等这些领域的交易；以及巴克莱在法国、意大利、西班牙、葡萄牙零售银行业务的部分或全部。

巴克莱对此事拒绝置评。

被列入该项非核心业务的资产细节将在5月8日公布。这个内部坏帐银行将由巴克莱投行主管之一EricBommensath负责营运。(完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。