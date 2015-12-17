欧洲个股：巴克莱将指标指数和风险分析业务售予彭博，作价5.2亿英镑

路透伦敦12月16日 - 巴克莱(Barclays) 将指标指数和风险分析业务售予金融信息提供商彭博，作价约5.2亿英镑(7.81亿美元)，其中包括广为使用的巴克莱美国债券综合指数（Barclays U.S. Aggregate Bond Index）。

巴克莱周三称，出售风险分析和指数解决方案业务的交易预计在2016年中完成，届时将带来约4.8亿英镑的税前收益，并将其普通股资本率提高约10个基点。

该行表示，这进一步说明其在削减被认为在战略上不重要的业务。

巴克莱和彭博称，将在前五年保持指标指数的联合品牌安排。

巴克莱曾在2008年收购雷曼兄弟时获得一些指数业务，它们包括固定收益、通胀挂钩和互换指数，例如Aggregate、High-Yield、Emerging Markets、Municipal和Universal Index等系列的指数。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)