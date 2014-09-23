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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 17:47 BJT

英国个股：巴克莱被FCA罚款3,800万英镑，因使客户资产蒙受风险

路透9月23日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)周二对巴克莱施以3,800万英镑罚款，因该公司将165亿英镑客户资产置于风险之下。

这是FCA及其前身FSA迄今对这类问题施加的最高数额罚款。(完)
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