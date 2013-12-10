巴克莱看好明年基本金属表现 但看空黄金和油价

* 镍价第一季料达每吨14,750美元，高于目前的13,955

* 布兰特原油第一季均价料为101美元，低于当前110美元水准

* 预计金价在2014年第一季达到1,350美元，到第四季料报1,270

路透纽约12月9日 -巴克莱周一表示，因供给吃紧，2014年基本金属料上涨，尤以镍引领涨势，不过不利的经济面因素料会令黄金和油价承压，并促使投资者避开这些商品。

巴克莱称，大宗商品资金外逃现象将不会很快结束，至少第一季是不会。

巴克莱罗列了一堆理由，其中包括多数原材料供给充足，全球经济依旧迟滞，且美联储可能会缩减曾一度给大宗商品带来支撑的刺激政策。

“近期投资者将不太可能青睐大宗商品，”巴克莱称，就在几年前巴克莱还是该领域最大的唱多者之一。通常被华尔街视为对大宗商品发言最具权威的高盛，以及花旗在近几周也发表了类似展望。

巴克莱称，随着新的一年的开始，较其他大宗商品而言，基本金属库存减少这一利多因素更会促其上涨，由于印尼计划推出出口禁令，镍价涨势或尤其明显。

巴克莱称，预期明年第一季镍均价会达到14,750美元，明年剩于时间将站到15,000上方。巴克莱并预期，2014年铝和铅将出现供给不足，锌库存过剩状况也会大幅缓解。预期铜的供给将温和增加。

**OPEC供应压制油价**

原油方面，巴克莱指出对石油输出国组织(OPEC)石油的需求在减弱，如果OPEC成员国不减产的话，全球库存将会上升。巴克莱并称，全球经济迟滞，以及伊朗与大国间达成核协议后产油区地缘政治风险降温，都打压油价前景。

巴克莱预测布兰特原油第一季均价将为每桶101美元，2014年第四季达到108美元高位。布兰特原油今年跌近2%，周一约报近110美元。

该投行并预测美国原油第一季料每桶95美元，明年底触及高点99美元。美国原油今年上涨约6%，表现优于布兰特原油。当前约报近98美元。

**建议做空黄金**

黄金方面，巴克莱建议投资人3月后“做空”黄金，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在3月开始削减刺激举措规模。

尽管如此，巴克莱对2014年金价的预估仍高于周一的交投水准--对此巴克莱未提出说明。

巴克莱称2014年第一季黄金均价料为每盎司1,350美元，2014年底料降至1,270美元。周一现货金徘徊于1,240美元，今年迄今累计跌26%，料创2000年以来首个年线跌幅。

巴克莱未提供咖啡、糖和可可等“软性商品”价格预估，但表示2013/2014作物年度玉米和小麦的供应将因收成增加而上升。(完)

(编译 孙茉莉/张若琪 审校 李爽/王翔琼/杜明霞)

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